Rammstein-Tributeband liefert „fette Show“

Wittenberg - „Nicht nur irgendeine Rammstein-Coverband, sondern die laut eigenen Angaben größte und krasseste Tributeband Mitteleuropas kommt nach Wittenberg!“ Das verkündet Sebastian Sperling. Der Geschäftsführer des Veranstaltungsservice „RD Outbreak“ ist verantwortlich für die Organisation des Events am Sonnabend, 14. August, auf der Freilichtbühne Piesteritz. Ab 18 Uhr dürfen sich Rock- und Rammstein-Fans zum Einlass hinter dem Parkplatz des Freibads einfinden, 20 Uhr ist Veranstaltungsbeginn.

Zuerst wird dem Publikum von der Coswiger Rockband „Top Secret“ eingeheizt, gegen 22 Uhr betreten „Feuerengel“ die Bühne. Die Rammstein-Coverband bietet Tanzmetall mit allem, was dazugehört: Lederkutten, Kettenhemden, Pyroshow. Wie täuschend echt sie das Original mimen, davon haben sich Lindemann und Konsorten schon selbst überzeugt.

Der Ticketvorverkauf läuft unter anderem an der Touristinfo, im Büro des Eventservice RD Outbreak (Testzentrum Wittenberg am Amtsgericht) oder auf der Webseite www.rdoutbreak.de für 29 Euro plus Vorverkaufsgebühr.

Rammstein - aber leise?

Die perfekte Rammstein-Illusion muss vor allem eines sein: laut. Nun hat Sperlings Eventservice nach Konzerten 2020 aber eine Vielzahl an Beschwerden wegen der Lautstärke erhalten. Wie bringt er die nach eigenen Angaben geplante „fette Bühnenshow“ damit in Einklang?

„Allerspätestens um 0.30 Uhr wird die Musik aus sein - das kann ich garantieren“, sagt Sperling. Eigenmessungen der Lautstärke sollen helfen, Richtlinien einzuhalten. Zudem würden die Anwohner vorab über das Event informiert. Er habe eng mit der Emissionsschutzbehörde sowie der Polizei und Ordnungsbehörde zusammengearbeitet, versichert Sperling.

Ähnliches gilt auch, wenn die AC/DC-Coverband „The Jailbreakers“ am 28. August auf der Freilichtbühne Piesteritz steht. Auch das Beatfestival - geplant am 3. und 4. September - unterliege nach Beschwerden aus dem vergangenen Jahr einem „ausgeklügelten Lärmschutzkonzept“, so der Veranstalter.

Einlassvoraussetzung für die „Feuerengel“-Show ist genesen, geimpft oder getestet zu sein. Sperling kündigt ein kostenloses Testzentrum vor Ort an. Auf dem Gelände gilt dann freie Steh- oder Sitzplatzwahl. (mz)