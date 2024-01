800 Menschen demonstrieren Proteste in Wittenberg: „Reformation 2.0“ versammelt sich vor Marktplatz und Landratsamt

Bei der abendlichen Kundgebung auf dem Wittenberger Marktplatz und dem Fahrzeugkorso am Tage gibt es zahlreiche Teilnehmer. Organisiert werden die Versammlungen am Rande der Bauernprotest-Woche von der Bewegung „Reformation 2.0“. Was dort gefordert wird.