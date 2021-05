Protest aus geplantem urbanen Gebiet in Wittenberg

Wittenberg

Die „Interessengemeinschaft Urbanes Gebiet Piesteritz“ hat sich mit ihrem Protest jetzt auch an die Öffentlichkeit gewandt. In einem 22-seitigen Schreiben, das der MZ vorliegt, üben Doreen Hainich und zwei weitere Vertreter der Interessengemeinschaft harsche Kritik an den Plänen der Stadt, ihre direkt an das Industriegelände des Agrochemieparks grenzende Nachbarschaft formal in ein so genanntes Urbanes Gebiet umzuwandeln.

Am 10. März hatte sich der Stadtrat mit großer Mehrheit für den Vorentwurf des Bebauungsplans W 17 ausgesprochen, der nach derzeitigem Stand im kommenden Jahr beschlossen werden soll.

Sondersitzung angekündigt

Gegenwärtig läuft wie berichtet das Beteiligungsverfahren für den W 17. Das Papier der Interessengemeinschaft wird seitens der Stadtverwaltung als eine der offiziellen Stellungnahmen hierzu gewertet und geht damit in die sogenannte Abwägung ein. Dies erklärte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) kürzlich im Hauptausschuss. Gleichzeitig betonte Zugehör in der selben Sitzung, dass man sich beim Bebauungsplan W17 noch in einem sehr frühen Stadium befinde. Beschlossen wurde bisher gerade einmal dessen „Vorentwurf“.

Angesichts des allgemein großen Interesses und ebensolcher Kritik aus dem betroffenen Gebiet werde es nicht nur eine Informationsvorlage dazu geben, sondern auch eine öffentliche Sondersitzung des Bauausschusses, kündigte Zugehör an. Zu dieser Veranstaltung würden dann auch die Vertragspartner - SKW - zugegen sein. In der Vorlage werde auch das Störfallgutachten eine Rolle spielen, so Oberbürgermeister.

Die Initiative hatte diesbezüglich eine bevorzugte Behandlung der industriellen Belange beklagt und kritisiert, dass ihr „sämtliche Gutachten“ vorenthalten würden. Dabei ließe sich doch „eine Verminderung der Auswirkung eines Störfalls nur durch Maßnahmen beim Verursacher erreichen“, argumentiert die Interessengemeinschaft.

Haarklein führt die Anwohnerinitiative auf den - einschließlich Anlagen - fast zwei Dutzend Seiten ihrer Stellungnahme aus, dass man ein Urbanes Gebiet als eine „ungerechtfertigte Umstrukturierung eines Wohngebietes“ wertet. „Unsere Entwicklungsmöglichkeiten (werden) eingeschränkt, weil pauschal und allein aufgrund des Achtungsabstandes alle Nachverdichtungsmöglichkeiten ohne Prüfung baulicher, technischer oder organisatorischer Schutzvorkehrungen ausgeschlossen werden“, kritisiert die Initiative.

Und weiter: „Der einseitige Versuch der planerischen Konfliktbewältigung geht ausschließlich zu Lasten der Wohnbebauung, auf Grundlage einer völlig unzureichenden Datengrundlage und ohne städtebauliches Entwicklungskonzept.“ Hinter diesen Ausführungen steckt die mehrfach erklärte Absicht der Stadt Wittenberg, in dem Viertel de facto keine neue Wohnbebauung mehr zuzulassen, sprich, keine Ausweitung des Wohnanteils.

Eng, eigentlich zu eng

Insgesamt atmet die 22-seitige Stellungnahme von Doreen Hainich und ihren Verbündeten eine Mischung aus Trotz alledem und Zustandskritik: Wer hier wohne, wisse doch, worauf er sich einlasse, heißt es einerseits angesichts der traditionell, „seit 1920“, gewachsenen Siedlungsstrukturen. Und - nur ein Beispiel aus zig - andererseits: „Im Plangebiet treten Geruchsbelästigungen, Gerüche der Biodieselanlage auf und wenn wir Glück haben, riecht es nach Toastbrot.“

Seit 1970 sei der heutige Agrochemiepark „an den bereits gut entwickelten Siedlungsbereich herangerückt“ - und nicht etwa umgekehrt. Dass hier Industrie und Leben eng, zu eng aufeinander hocken - diese Einschätzung wiederum eint die Kontrahenten. (mz)