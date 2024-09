Senioren nehmen den neuen Standort gern und gut an. Es gibt wie immer Informationsstände und ein Programm. Warum es auch um Mohnkuchen geht.

Proppevolles Stadthaus in Wittenberg: Aktionstag für Senioren

Miriam und Richard Carter aus den USA begeisterte die Wertschätzung, die Ältere in Wittenberg erfahren.

Wittenberg/MZ. - Zu einem großen Erfolg hat sich am Mittwoch der Seniorenaktionstag in Wittenberg entwickelt. Obwohl es schon der 16. war, wurde er doch neu aus der Taufe gehoben. Von 11 bis 16 Uhr fand er erstmalig im Wittenberger Stadthaus in der Mauerstraße statt.