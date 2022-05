Prima Klima auf dem Haus

Wittenberg lässt ein digitales Kataster zu Grün- und Solardächern erarbeiten. Ab 2022 können Bürger dort nachschauen, was für sie möglich wäre.

Wittenberg/MZ - Klimaschutz für jedermann soll in der Stadt Wittenberg etwas einfacher werden. Speziell an Hauseigentümer wendet sich ein Angebot, dessen Erarbeitung sich nach Auskunft der Verwaltung gegenwärtig in den letzten Zügen befindet und das Anfang kommenden Jahres allen Interessierten zur Verfügung stehen soll: ein digitales Grün- und Solardachkataster. Die Lutherstadt sieht sich damit - zumindest abseits der Großstädte - als Vorreiterin im Land Sachsen-Anhalt.