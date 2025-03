Sechs Personen auf dem Gelände eines ehemaligen Kraftwerks in Vockerode haben am Wochenende einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Auf dem Gelände eines ehemaligen Kraftwerks in Vockerode hat es am Wochenende einen Polizeieinsatz gegeben.

Vockerode. - In einem ehemaligen Kraftwerk in Vockerode (Landkreis Wittenberg) hat es am Samstagnachmittag, 15. März, einen größeren Polizeieinsatz gegeben.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte der Polizei mitgeteilt, dass sich auf dem Gelände mehrere Personen unberechtigt aufhielten.

Vor Ort angekommen, stellten die Beamten insgesamt sechs Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren fest. Wie die Polizei mitteilt, gaben diese an, das Kraftwerk betreten zu haben, da es sich wohl um einen Lost Place handeln solle.

Industrieanlage statt Lost Place

Die Polizei klärte die Personen, die aus Dessau-Roßlau stammen, auf, dass es sich bei dem Kraftwerk nicht um einen Lost Place, sondern um eine potenziell gefährliche Industrieanlage handelt.

Gegen die sechs Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedenbruchs eingeleitet.