Die Polizei hat in Wittenberg einen 25-jährigen Mann festgenommen, der an Haustüren klingelte, um eine Unterkunft zu suchen. Am Tag zuvor soll er einen im Rollstuhl sitzenden Mann ausgeraubt haben.

Wittenberg/Zahna-Elster. Ein Mann, der in der vergangenen Woche in Wittenberg einen Rollstuhlfahrer ausgeraubt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Polizisten griffen ihn auf, als er an Haustüren klingelte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Laut den Angaben geschah der Angriff auf den Rollstuhlfahrer am 6. Februar gegen 20.20 Uhr im Teucheler Weg. Ein unbekannter Mann schlug das Opfer ins Gesicht und entriss ihm sein Smartphone. Zudem stahl er die Brieftasche und eine Bankkarte.

Der Geschädigte sei leicht aus dem Rollstuhl gekippt, heißt es von der Polizei. Ein Zeuge bemerkte die missliche Lage des Mannes und versuchte, ihm zu helfen.

Währenddessen erschien der Täter laut den Angaben erneut und hielt seinem Opfer das Handy vors Gesicht. Der Zeuge habe daraufhin den Täter zur Herausgabe des Smartphones aufgefordert, woraufhin dieser in Richtung einer Tankstelle flüchtete.

Trotz umgehend eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Täter zunächst nicht gefunden werden. Die von ihm gestohlene Bankkarte habe er unmittelbar nach der Tat bei einer Tankstelle genutzt, heißt es weiter.

Tatverdächtiger fragt an Haustüren nach Unterkunft

Erst am darauffolgenden Tag gab es einen Hinweis auf einen möglichen Verdächtigen: Ein Zeuge informierte die Polizei, dass ein Mann in der Mühlenstraße in Zahna-Elster an Haustüren klingele und eine Unterkunft suche. Als die Polizei diesen Mann kontrollierten, fanden sie bei ihm das Handy und die Bankkarte des Rollstuhlfahrers. Auch die Täterbeschreibung passte laut der Polizei auf ihn.

Der 25-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an, woraufhin der Mann in ein Gefängnis gebracht wurde.