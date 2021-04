Polizei prüft und beschenkt in Wittenberg

Start der Verkehrssicherheitskampagne der Polizeiinspektion Zentrale Dienste am 22. April 2021 - "#Mensch aufm Rad - Sicher durch den Verkehr" - Einsatzleiterin Samantha Gläs mit ihrem Präventionsteam (Karsten Wehner und Ina Lehmann) in der Schillerstraße vor dem Luther-Melanchthon-Gymnasium - Übergabe von Warnwesten an Radfahrer

Unter dem Motto „#Mensch aufm Rad – Sicher durch den Verkehr“ hat die Polizeiinspektion Zentrale Dienste am Donnerstag eine Verkehrssicherheitskampagne gestartet. Ziel sei die Erhöhung der Radverkehrssicherheit, meint Einsatzleiterin Samantha Gläs. Allein im vergangenen Jahr gab es im Landkreis fast 250 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern, bei denen drei Menschen starben.

Deshalb war Gläs gemeinsam mit Karsten Wehner und Ina Lehmann – als ihr Präventionsteam vom Wittenberger Polizeirevier – in Wittenberg unterwegs, um vor allem das Verantwortungsbewusstsein der Radfahrer zu fördern. An vier verschiedenen Standorten, unter anderem an der Schlosskirche, am Amtsgericht und in der Schillerstraße vor dem Gymnasium, kontrollierten die insgesamt fünf Beamten den technischen Zustand zahlreicher Fahrräder, wiesen auf die Nutzung entsprechend gekennzeichneter Radwege hin und verteilten Warnwesten, Trinkflaschen, Erste-Hilfe-Pakete und Knicklichtbänder. (mz/July Wagner)