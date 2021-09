Polizei erwischt angetrunkenen Radfahrer in Wittenberg

Wittenberg - Am Montagabend, 19.30 Uhr, hielt eine Polizeistreife am Wittenberger Hauptbahnhof einen Radfahrer an und kontrollierte diesen.

Dabei bemerkten die Beamten leichten Alkoholgeruch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,08 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den 20-jährigen Mann aus dem Landkreis Wittenberg gefertigt.