Unbekannte haben in Wittenberg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Insgesamt sieben Fahrzeuge wurden beschädigt und ein Motorroller angezündet.

Vandalismus in Wittenberg: Unbekannte beschädigen sieben Autos und zünden Roller an

Vandalismus in Wittenberg: Sieben Fahrzeuge werden in der Nacht beschädigt.

Wittenberg. - Insgesamt sieben Fahrzeuge und einen Pkw-Anhänger haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in der Wallstraße in Wittenberg beschädigt. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass verschiedene Automarken und Antriebstypen betroffen waren.

Wie es weiter heißt, wurde ein Auto von den Tätern gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Das Bedienteil des Radios wurde entfernt. Es wurde neben dem Fahrzeug gefunden.

Motorroller geht in Flammen auf

Zudem wurde ein Motorroller in Brand gesetzt. Durch die starke Hitze wurde auch das Gebäude, neben dem der Roller stand, beschädigt. Laut den Angaben sind Risse im Außenputz zu erkennen, Fensterscheiben gesprungen und die untere Blechverkleidung der Fenster ist teilweise geschmolzen.

In Wittenberg wurde ein Motorroller in Brand gesteckt. Foto: Jonas Lohrmann

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Brandstiftung und versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall.

Die Polizei bittet Zeugen, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 zu melden.