Coswig - Die Polizei sucht seit dem Freitagmorgen 7 Uhr nach dem 85-jährigen Karl-Heinz Schröderaus Coswig (Anhalt). Der Vermisste ist mit hoher Wahrscheinlichkeit noch im Gebiet von Coswig (Anhalt) unterwegs.

Zur Personenbeschreibung und Bekleidung der Vermissten liegen folgende Angaben vor:

Wer hat Karl-Heinz Schröder gesehen? (Foto: Polizei)

ca. 185 cm groß

weiße Haare

motorisch eingeschränkt

geht höchstwahrscheinlich am Stock

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch unter Einsatz einer Polizeidrohne und eines Fährtenhundes, führten bislang nicht zur Feststellung des Vermissten.

Hinweise zum Vermisstenfall können jederzeit an das Polizeirevier Wittenberg, Tel. 03491/469-0 oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Ferner ist die Polizei per E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de erreichbar. (mz/red)