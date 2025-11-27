Zwei Männern haben in Gräfenhainichen ein Auto in der Bahnhofstraße beschädigt. Anschließend wurde die Polizei erneut auf einen der Randalierer aufmerksam.

Mann springt in Gräfenhainichen auf Straße und schlägt auf Auto ein

Gräfenhainichen. - In Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) sind zwei Männer am Donnerstagmittag gleich zweimal negativ aufgefallen, teilt die Polizei mit. Für einen der beiden endete der Tag sogar in Handschellen.

Demnach beschädigten beide Männer gegen 11.10 Uhr in der Bahnhofstraße zunächst die Scheiben eines Pkw, in dem sie Bierflaschen dagegen warfen.

Wenig später, so die Polizei weiter, waren die beiden Männer in der Pfortenstraße unterwegs. Gegen 12.15 Uhr sei dann einer der beiden plötzlich auf die Straße gesprungen und habe auf ein Auto eingeschlagen und -getreten.

Zudem habe der Mann einer 42-jährigen Insassin des Wagens, die zwischenzeitlich ausgestiegen war, eine Ohrfeige verpasst. Sie sei dabei leicht verletzt worden.

Die eingetroffene Polizei habe den Mann nicht beruhigen können. Er musste gefesselt werden und wurde in ärztliche Obhut übergeben, so die Polizei.