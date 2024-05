Der FC Grün-Weiß steigt im Dart in die erste Bezirksliga auf. In der neuen Saison ist der Durchmarsch in die Landesliga geplant, und eine zweite Mannschaft wird gebildet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Piesteritz/MZ. - Der FC Grün-Weiß Piesteritz hat einen Feier-Marathon absolviert. Die Dartspieler haben in einem packenden Zweikampf mit Jessen während der gesamten Saison den Meistertitel in der zweiten Bezirksliga erkämpft. Am Ende stehen beide Teams punktgleich in der Tabelle, die Piesteritzer haben hauchdünn die Nase vorn und steigen in die erste Bezirksliga auf, und Jessen kann bei einem Erfolg in der Relegation noch folgen. „Wir drücken die Daumen“, so die Piesteritzer.