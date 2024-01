In den drei Kindereinrichtungen des DRK in Bad Schmiedeberg wird es erhebliche personelle Veränderungen geben. Eltern sind in Sorge, kritisieren mangelnde und späte Informationen.

Personalwechsel in den Einrichtungen in Bad Schmiedeberg verärgert Eltern: Kommen die Kinder jetzt zu kurz?

Bad Schmiedeberg/MZ. - Die Wellen schlagen hoch in Bad Schmiedeberg. Dort vollzieht sich in den beiden Kindertagesstätten der Stadt und dem Hort ein Personaltausch, wie es ihn in diesem Ausmaß selten gibt. Das betrifft sowohl die Leitung, als auch Erzieherinnen, die von einer Einrichtung in die andere wechseln sollen.