Personalien in Kemberg bestätigt

Kemberg - Einmütig billigten die Kemberger Stadträte auf ihrer Sitzung am Montag vier Entscheidungen in Sachen freiwillige Ortsfeuerwehren. Zum Ehrenbeamten für sechs Jahre wurde der Ortswehrleiter von Kemberg, Philipp Höhne, von den Stadträten berufen. Dies gilt auch für Steven Schirrmeister, seit 1. März Ortswehrleiter in Radis, sowie David Baschien, Ortswehrleiter in Wartenburg.

Beide sind nun ebenfalls Ehrenbeamte für die Dauer von sechs Jahren. Abberufen wurde hingegen Stefan Dalchow, bislang stellvertretender Ortswehrleiter in Kemberg. Er war aus persönlichen Gründen von seinem Ehrenamt zurückgetreten. (mz)