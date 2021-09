Party ergänzt Kneipp-Tag in Bad Schmiedeberg

In Bad Schmiedeberg ist jede Menge los am kommenden Wochenende: Gesundheitsangebote der Kur werden kombiniert mit einem „Kleinen Stadtfest“.

Das Gradierwerk ist fertig und kann eröffnet werden - am Umfeld wurde in den vergangenen Tagen noch gearbeitet.

Bad Schmiedeberg - Wenn was los ist, dann richtig. Am kommenden Wochenende wissen interessierte Menschen gar nicht, wo sie zuerst hingehen sollen. Schon allein der Denkmaltag mit bundesweiter Eröffnung samt Open-Air-Fest in Wittenberg ist zweifellos ein attraktives Angebot.

Bad Schmiedeberg reiht sich ein in den Reigen der Städte, die einladen zu verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen. Da sind zum einen Kneipp- und Gesundheitstag samt Eröffnung des nagelneuen und schön anzuschauenden Gradierwerkes im Kurviertel. Zum anderen aber wird die Gelegenheit genutzt, ein „Kleines Stadtfest“ zu veranstalten.

Nachholbedarf

Hintergrund ist das große, traditionsreiche Margarethenfest, das coronabedingt gleich zwei Mal hintereinander ausgefallen ist. Ob das in diesem halbwegs entspannten Sommer tatsächlich nötig war, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Wie dem auch sei, das Feiern soll jetzt ein bisschen nachgeholt werden. „Wir haben uns mit dem Bürgermeister zusammengesetzt und überlegt, was man machen könnte“, erklärt der Trebitzer Raik Buchta und fügt hinzu: „Wir müssen noch einen positiven Schub geben, bevor der lange Winter kommt.“

Der Schub beginnt bereits am Freitag mit einem musikalischen Abend auf dem Marktplatz. Auftreten werden nach der Eröffnung durch den Bürgermeister (so gegen 20 Uhr) die Village Boys mit Guter-Laune-Musik. „Sehr tanzbar“, bemerkt Buchta. DJ Marcelli sorgt ebenfalls für gute Töne. Das kleine Stadtfest wird organisiert in Kooperation von Kommune, Margarethenverein, Jürgen Krille (Getränkehändler), Mario Schandert, der die Bühne stellt und eben Raik Buchta.

In Absprache mit dem Eisenmoorbad wird es quasi eingebettet in dessen Veranstaltungen, die den Samstag prägen werden. Zum Abschluss ist noch einmal ein Konzert auf dem Marktplatz anberaumt - mit „Nightfever“ aus Leipzig, eine „geile Band“, wie Buchta urteilt.

Der Gesundheits- und Kneipp-Tag der Kur GmbH findet nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines Jubiläums statt - 200 Jahre Kneipp. Ziel der 53 Kneippheilbäder und -kurorte sei es eigentlich gewesen, große Aufmerksamkeit für die Therapie zu erreichen, heißt es in einer Presseinformation. Pandemiebedingt hatten viele Aktionen aber nicht die gewünschte Wirkung oder mussten abgesagt werden. Das Eisenmoorbad hatte sich früh entschieden, den traditionellen Kneipp-Tag in den September zu verlagern.

Der Samstag beginnt mit einer Fachtagung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt. Drei Arbeitsgruppen beschäftigen sich am Vormittag mit praktischer Gesundheitsförderung. Von 13 bis 17 Uhr öffnet zwischen Kurhaus und Schwanenteich ein Gesundheitsmarkt. Regionale Händler haben Angebote für Leib und Seele parat. Mit von der Partie sind die Großwiger Schalmeien, Kapelle Krach, Ortschronist Felix Saul moderiert im historischen Bademeister-Kostüm. Auch ein mobiles Impfteam ist auf dem Platz, teilt das Unternehmen mit.

Eingebettet in den Kneipp-Tag ist um 14 Uhr die Inbetriebnahme des Gradierwerkes, zu der Ministerpräsident Reiner Haseloff erwartet wird. Auch die seit langem angekündigten neuen Wasserfontänen sollen erstmalig sprudeln.

Der Samstag bildet den Auftakt für eine ganze Kneipp-Gesundheitswoche im Eisenmoorbad. Dazu gehören kostenfreie Mitmachangebote wie tägliches Wassertreten mit Kneipp-Bademeisterinnen, Yoga, Fünf-Rhythmen-Tanz, geführte Wanderungen, Radtouren, Führungen auf Barfußpfad und zu Kräuterbeeten. Bewegung stehe im Mittelpunkt, betont die Kur GmbH, teilnehmen könne jedermann. Auf der Homepage des Eisenmoorbades und über Aushänge wird zu den einzelnen Angeboten informiert.

Premium in Deutschland

Das Eisenmoorbad ist über den Kneippverband in Deutschland gut vernetzt. Mit Kneipp-Kuren, Gesundheits- und Wohlfühlange-boten und den Kneipp-Einrichtungen gehöre Bad Schmiedeberg zu den acht Bädern der „Kneipp PremiumClass“ in Deutschland.

Moor, Heilwässer und das Edelgas Radon sind natürliche Heilmittel des 1878 gegründeten Kurbades. Damit das Moor-, Mineral- und Kneippheilbad attraktiv bleibt, hat das Unternehmen wie berichtet das Salz für sich entdeckt. Ein umfangreiches, vom Land gefördertes Investitionsprogramm wurde in den letzten beiden Jahren umgesetzt. Mit der „Salz-Erlebniswelt“ sollen neue Therapiebereiche in Kurmittelhaus und Kurzentrum erschlossen werden - für Gesundheitsvorsorge und Gesundheitstourismus in Bad Schmiedeberg. (mz)