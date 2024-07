Einem Mann wurde sein Fahrrad gestohlen. Später sieht er den Dieb mit seinem Rad in Wittenberg. Warum der Täter quasi direkt ins Gefängnis musste.

Wittenberg/MZ. - Am 29. Juni meldete sich ein Bürger telefonisch im Polizeirevier Wittenberg und teilte mit, dass er einen fremden Mann am Altstadtbahnhof mit seinem am Vortag entwendeten Fahrrad festgestellt hat.

Vor Ort kontrollierten Beamte den Fremden. Während der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann eine offene Geldstrafe zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe zu verbüßen hatte. Da er den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er der JVA Halle zugeführt. Zudem gab’s eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl. Das Fahrrad wurde ins Revier gebracht, da die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnten.