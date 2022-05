Opas Herzensprojekt für Enkelin in Coswig

Coswig/Sangerhausen - Die schönsten Momente für Andreas Dutkiewicz sind die, in denen seine Enkelin Lydia lacht. „Wenn sie vielleicht mal den Ball fängt, mit den Armen wedelt und sich freut“, sagt er, „ist das was ganz Tolles für mich.“ Er spricht in ruhigem Ton von kleinen Fortschritten, die für ihn große Momente markieren. „Manchmal treibt es mir dann auch die Tränen in die Augen“, gibt er zu.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<