Neuvergabe der Wittenberger Jugendclubs ist teilweise gescheitert

Wittenberg/MZ - Die Neuvergabe der Wittenberger Jugendclubs zum 1. Juli ist teilweise gescheitert. Für zwei der acht so genannten Arbeitsfeldpakete hat die Stadt Wittenberg das Interessenbekundungsverfahren neu gestartet, dies geht aus einer aktuellen Veröffentlichung auf ihrer Homepage hervor. Demnach werden per 1. Januar 2022 Interessenten für die Pakete Nummer 6 und Nummer 7 gesucht, konkret sind das, jeweils gebündelt, die Clubs in Pratau, Seegrehna, Straach sowie in Reinsdorf, Nudersdorf und Boßdorf.