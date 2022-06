Neustart in Wittenberg als Experiment

Im zweiten Jahr der Pandemie finden wieder Konfi-Camps statt. Von einem „Experiment“ spricht die Organisatorin. Was sich ändert und was bleibt.

Wittenberg - An der Nordendstraße tut sich was. Gut 12.000 junge Christen, Konfirmanden, kamen dort erstmals im Sommer der Reformation 2017 zusammen, seither laufen die Bestrebungen, den fröhlichen Glaubensgipfel in Wittenberg zu einer festen Größe zu machen. Dass es im zweiten Corona-Sommer nach dem Ausfall 2020 dort nun doch wieder Konfi-Camps gibt, wie das Treffen liebevoll genannt wird, ist keine Selbstverständlichkeit, aber es ist so. Ab nächster Woche werden erneut junge Leute das Gelände bevölkern. Alles bleibt anders.