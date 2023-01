Neugestaltung des Spazierweges - Welches Ziel in Oranienbaum verfolgt wird und was noch geplant ist

Spazierweg am Oranienbaumer Seniorenstift nimmt weiter Gestalt an. Wo er entlang führt, welches Ziel verfolgt wird und was noch geplant ist.

Oranienbaum/MZ - Der Spazierweg am Oranienbaumer Seniorenstift Pflege & Wohnen Katharina, einer Einrichtung der Johannesstift Diakonie Wittenberg für pflegebedürftige und demenzkranke Bewohner, nimmt immer mehr Gestalt an. Er führt vom Haus Henriette am Schulhof der Gesamtschule im Gartenreich (GiG) zum Haus Katharina. Von dort geht er weiter zur Weststraße, biegt in die Marienstraße ein und erreicht über den Birkenweg wieder den Eingang des Seniorenstiftes.