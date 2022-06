Neues Seil für abgetriebene Fähre in Elster

Die Elbe-Fähre in Elster bekommt ein neues Hauptseil. Der Betrieb wird schnellstens aufgenommen.

Elster - Das neue Hauptseil ist bereits in Elster angekommen. Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) betont, dass die Bestellung in Bad Düben seine erste Amtshandlung nach Pfingsten gewesen ist. „Ein Mitarbeiter des Bauhofs hat es mit einem Multicar abgeholt“, so das Stadtoberhaupt von Zahna-Elster. Das 30 Millimeter starke und 350 Meter lange Stahlseil wiegt etwa 600 Kilogramm und kann selbstverständlich nicht mit Muskelkraft verlegt werden.