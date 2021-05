Nationalspieler aus Sevilla in Wörlitz

Wörlitz - Daniel Richter lässt im Gespräch mit der MZ keinen Zweifel: „Das ein Kracher!“ Der Wörlitzer Fußball-Abteilungsleiter kann den Spanier Rafael Campillo Guijo für das Team in der Landesklasse gewinnen. „Er wird uns mit seiner Erfahrung und Fähigkeiten voranbringen und unsere wacklige Defensive stabilisieren. Mit ihm haben wir sicherlich ein Glücksgriff gemacht.

Wer kann schon behaupten, einen ehemaligen andalusischen Nationalspieler und Spieler von Betis Sevilla in seinen Reihen zu haben. Zunächst gilt es, ihn wieder an den Wettbewerbsfußball heranzuführen“, so Richter.

Der neue Defensivmann bei Grün-Weiß ist von Beruf Klempner und 29 Jahre alt. Aus beruflichen Gründen ist er in Deutschland gelandet. Er hat nach eigenen Angaben bisher für mehrere Vereine gespielt, darunter Betis Sevilla in der A-Jugend in der Division Honor - das ist vergleichbar mit der A-Junioren-Bundesliga - und für die andalusische Nationalmannschaft im Alter von 18 beziehungsweise 19 Jahren.

„Leider musste ich im Anschluss gesundheitlich und beruflich kürzer treten und den Profi-Fußball aufgeben. Ich habe mich aber in Veteranenteams ehemaliger Profis und im Futsal bis heute fit gehalten“, wird Guijo auf der Wörlitzer Facebookseite zitiert. „Ich bin ein körperlicher Spieler und liebe es, den Ball an meinen Füßen zu haben. Spielkontrolle. Passspiel und Übersicht gehören ebenfalls zu meinen Stärken“, erklärt er in den sozialen Medien.

Tatsächlich brauchen die Wörlitzer für ihre Defensive dringend Verstärkung. In den acht Partien der abgelaufenen Landesklassen-Saison wurden immerhin 33 Gegentore kassiert. Mit Andy Hänsch ist darüber hinaus noch ein Verteidiger zum Ligarivalen Glückauf Möhlau gewechselt (die MZ berichtete). Der Wörlitzer haben sogar laut über den freiwilligen Rückzug in die Kreisoberliga nachgedacht. Die Entscheidung zur künftigem Spielklasse machte Richter von möglichen Verstärkungen abhängig. Das Votum ist inzwischen für die Landesklasse gefallen. (mz)