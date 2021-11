Nach überraschendem Tod des Betreibers - Familie will Freibad in Trebitz weiterführen

Familie will Betrieb des Freibades weiterführen.

Freibad in Trebitz

Trebitz/MZ - Das Freibad in Trebitz wird nach jetzigem Stand der Dinge auch im nächsten Jahr seine Tore öffnen. Der Betrieb 2022 sei gesichert, sagte Bürgermeister Martin Röthel (SPD) bei der jüngsten Ratssitzung. Hintergrund sind Gespräche mit der Familie des überraschend verstorbenen Andreas Glewe, der das Bad übernommen hatte. Seine Witwe, ihr Sohn und Unterstützer aus dem Ort würden nun versuchen, das Freibad offenzuhalten.

Der Vertrag, so Röthel auf Nachfrage, sei nicht befristet: „Die Familie will jetzt schauen, wie die nächste Saison läuft.“ Die Rede ist auch von einem nachhaltigen Konzept für das Trebitzer Bad, das lange auf der Kippe stand. Mit viel Mühe war wie berichtet versucht worden, einen Betreiber zu finden. Zumindest die Finanzierung ist jetzt nicht mehr ganz so schwierig. Ein erheblicher Anteil der Einnahmen aus dem beschlossenen Beitrag, den Übernachtungsgäste künftig zahlen, soll dem Freibad zugute kommen - immerhin 50 Prozent.