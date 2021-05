Nach dem Großeinsatz in Griebo

Das Dach einer Scheune im Wittenberger Ortsteil stand am Montagabend in Flammen. Es brauchte 95 Einsatzkräfte, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Zu einem Großbrand in Griebo sind insgesamt rund 100 Feuerwehrleute ausgerückt.

Griebo

Schwierigkeiten, den Einsatzort zu finden, hatten die Feuerwehrleute am Montagabend nicht: Der Rauch wehte über den gesamten Wittenberger Ortsteil Griebo. Um 17.48 Uhr, so heißt es später im Einsatzbericht, wurden die Wittenberger Feuerwehren zu einem Dachbrand gerufen. Eine Scheune auf dem Gelände eines größeren Gehöftes hatte Feuer gefangen. „Feuer 4“ vermeldete die Einsatzstelle. Ein Großeinsatz.

Das Feuer sorgte binnen weniger Minuten für den bislang größten Feuerwehreinsatz des Jahres im Kreis. Bis zu 95 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen mit mehreren Löschmannschaften. Erst um kurz nach 22 Uhr hallte das Kommando „Feuer aus“ über den Hof des Gehöftes.

„Als wir ankamen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dachbereich. Aufgrund der Trockenheit am Montag und des starken Windes breitete sich das Feuer schnell aus“, beschreibt Christoph Kummer, der Leiter der Wachbereitschaft der Wittenberger Feuerwehr, die Situation. Das Dach des etwa 25 mal zehn Meter große Gebäudes stand binnen kurzer Zeit gänzlich in Flammen. Die Hitze habe die Dachziegel abplatzen lassen. „Wir haben uns zunächst darauf konzentriert, den Brand auf die Scheune zu begrenzen“, so Kummer. Die Sorge der Einsatzkräfte sei gewesen, dass die Flammen auf die anderen Gebäude auf dem Hof - das Wohnhaus stand nur wenige Schritte entfernt - oder auf die Häuser auf der anderen Straßenseite übergreifen könnten.

„Dann hieß es: voller Wassereinsatz“, sagt Kummer. Der für normale Wohnungsbrände ausreichende Löschteich oder auch der Bach in Griebo hätten für das Ausmaß des Brandes nicht genug Wasser geliefert. Deswegen habe man das Löschwasser direkt aus der Elbe entnehmen müssen.

Die Löscharbeit selbst sei für die Kameraden unter Extrembedingungen abgelaufen, sagt Kummer. „Es waren um die 29 Grad Celsius, auch ohne die Hitze des Feuers. Da hatten die haupt- und ehrenamtlichen Kameraden einen sehr hohen Trinkwasserverbrauch.“ Die Feuerwehr Wittenberg war vor Ort mit D-Dienst, C-Dienst, Hauptamtlicher Wachbereitschaft. Außerdem waren die Ortsfeuerwehren Apollensdorf, Braunsdorf, Griebo, Pratau, Reinsdorf/Dobien sowie Wittenberg/West im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch die Feuerwehr Coswig, den SKW Ergänzungstrupp, den THW Ortsverband Wittenberg, den Abschnittsleiter Nord und den Kreisbrandmeister.

Das Technische Hilfswerk habe man aus Vorsicht angefordert, da man möglicherweise auch in der Nacht hätte weiterlöschen müssen, erklärt Kummer. Das THW hätte dann entsprechende Flutlichtanlagen aufgebaut. „Da wir aber gegen 22 Uhr bereits Feuer aus vermelden konnten, war das nicht mehr nötig.“ Bis in die frühen Morgenstunden beseitigte die Brandwache noch vereinzelte Glutnester.

Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 50.000?Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an, sagte eine Sprecherin. Nach ersten Erkenntnissen sei vor dem Dachbrand ein Unkraut-Abflammgerät im Umfeld der Scheune zum Einsatz gekommen.

Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Die Bewohner des Gehöfts hätten einen Schock erlitten. In der Scheune befindliche Tiere hätten sich wohl in Sicherheit bringen können, bevor sich das Feuer ausgebreitet hatte, sagte Feuerwehrmann Christoph Kummer. Die Stallungen der darin befindlichen Gänse und Kaninchen seien geöffnet worden. (mz)