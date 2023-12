Warum auf einem großen Findling in der Dübener Heide Kuhlen und Buchstaben sind.

Lutherdarsteller Bernhard Naumann ließ sich für eine „Rast“ auf dem Findling an der B2 zwischen Bad Düben und Kemberg nieder. Schließlich hat der Reformator sich ebenfalls hier Pausen gegönnt.

Kemberg/MZ. - Nicht zu übersehen ist ein großer Findling in der Dübener Heide an der Bundesstraße 2, etwa auf halber Strecke zwischen Kemberg und Bad Düben. Lutherstein genannt. Wie kommt er zu diesem Namen? Was hat er mit dem Reformator zu tun? Zu diesen und weiteren Fakten sprach die MZ mit dem bekanntesten „Luther“, mit Bernhard Naumann.