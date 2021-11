Modellbahnclub Wittenberg freut sich über mehr Zuspruch - Woran gerade gebaut wird

Wittenberg/MZ - Über gewachsenen Zuspruch zum Tag der offenen Werkstatttür freuten sich am Sonnabend die Wittenberger Modelleisenbahner, welche neben einigen in Bau befindlichen Anlagen auch eine fertige, interaktive Platte präsentierten, die bereits regelmäßig auf Ausstellungen gezeigt wird und besonders für Vorschulkinder stets ein Highlight ist. Genutzt wurde der Tag von den Vereinsmitgliedern zum regen Erfahrungsaustausch mit den Gästen, die zum Teil bereits selbst Modellbahnbauer sind oder sich erst einmal mit dem Metier vertraut machen möchten. Auch ehemalige Mitglieder nutzten die Gelegenheit für ein fröhliches Hallo beim Wiedersehen und kurzen Austausch.

Jeder bringt sich ein

Dabei geht es im Verein, der bereits 1976 gegründet wurde, gar nicht nur um den Aufbau der Modellbahnanlage, sondern ebenso um das kreative Gestalten, die gekonnte Holzbearbeitung und selbstverständlich auch um Digitalisierung, denn auch vor dem Modellbahnbau macht die Entwicklung modernster Technik nicht halt. Jedes Mitglied bringt sich mit seinem Können ein. Dabei muss man zu Hause nicht zwingend eine eigene Anlage besitzen, im Gegenteil. Gerade wenn im eigenen Heim kein Platz ist, bietet sich der Verein mit seinen Räumen geradezu an.

Genau so hält es beispielsweise Vereinsmitglied Jörg Schwarzkopf, der bereits seit 1986 dabei ist. Er ist eben nicht der typische Modelleisenbahner, der zu Hause stundenlang im Fahrbetrieb versinkt. Schwarzkopf bringt vor allem angesagtes Know-how für den modernen Modellbahnbetrieb mit. Der ausgebildete Diplom-Informatiker, der inzwischen in Berlin zu Hause und in Frankfurt am Main beruflich verankert ist, bleibt seiner Heimatstadt an der Elbe eng verbunden und so eben auch dem Verein. Regelmäßig ist er bei den wöchentlichen Vereinsabenden dabei und bereichert den Verein beispielsweise mit seinem Wissen über die Digitalisierung.

Vereinsmitglied Jörg Schwarzkopf FOTO: Dürr

Demnächst in Wörlitz

Zur regelmäßigen Vereinsarbeit animiert hat den heute 47-Jährigen vor knapp zehn Jahren das aktuelle, sehr ambitionierte Projekt des Clubs, der Nachbau der alten Elbbrücke samt Unterführung und Bude 100. In dieses Vorhaben hat sich Schwarzkopf von Beginn an unter anderem mit der intensiven Recherche eingebracht, um aussagefähiges Bildmaterial als mögliche Vorlage für das Modell zu finden. Gern nimmt er auch an den Workshops teil, welche der Verein veranstaltet, um den Mitgliedern eine Plattform des Erfahrungsaustausches zu bieten. Hier zeigt der IT-Techniker zum Beispiel, was es mit der modernen digitalen Steuerung der Modelleisenbahn auf sich hat. Weitere Mitglieder wieder stellen bei der Gelegenheit unter anderem verschiedene Gestaltungstechniken für den Modellbau vor, so beispielsweise das Lackieren mit Airbrush. Des Weiteren unterstützt Schwarzkopf die Planung und Gestaltung der festen Events des Vereins, zu denen die Modellbautage im City Carré Magdeburg und die Winter-Ausstellung im Wittenberger Schmetterlingspark genauso zählen wie die Adventsausstellung in Wörlitz.

Freuen würde sich Schwarzkopf, wie alle anderen Vereinsmitglieder natürlich auch, in jedem Fall über neue, vor allem junge Mitglieder, welche sich von der Vielseitigkeit im Modellbau begeistern lassen und vielleicht auch wieder neue Ideen zur Entwicklung des Vereins und der Modellbautechnik beisteuern. Die nächste Gelegenheit, um mit den Wittenberger Modellbahnern ins Gespräch zu kommen, bietet sich zur Adventsausstellung in der Turnhalle der Wörlitzer Grundschule am ersten Adventswochenende, 26. bis 28. November.