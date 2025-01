Die Paul-Gerhardt-Kapelle in Gräfenhainichen war zum Neujahresempfang der MIT am Montagvormittag gut gefüllt.

Gräfenhainichen/MZ. - Wie in jedem Jahr lädt nun schon seit 1996 die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU Kreisverband Wittenberg zum Neujahrsempfang in die Paul-Gerhardt-Kapelle nach Gräfenhainichen ein. Am Montag durfte Harald Kremer, Kreis,- und Landesvorsitzender der MIT, zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft, diesmal weit über die Kreisgrenzen hinaus, an diesem historischen Ort begrüßen.