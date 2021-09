Mitarbeiterin des Ordnungsamtes in Wittenberg beleidigt und tätlich angegriffen

In Wittenberger wurde eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes am Donnerstagnachmittag während einer Kontrolle von dem Halter eines verbotswidrig parkenden Fahrzeugs beleidigt und am Einsteigen in ihr Dienstfahrzeug gehindert. Das teilt die Polizei mit.



Als die Mitarbeiterin angab, die Polizei zu rufen, soll er ihr auf die Finger und das Handy geschlagen haben, welches dadurch zu Boden fiel. Die Frau blieb unverletzt. Gegen den Fahrzeughalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.