Mit der Sackkarre zum Sammelcontainer - Polizei schnappt Diebe in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Das war dann doch zu auffällig. Am späten Samstagabend beobachtete eine Frau, dass zwei männliche Personen aus einem Container auf dem Parkplatz des Caratparks im Teucheler Weg in Wittenberg Gegenstände entnahmen und sich dann mit einer Sackkarre in Richtung Annendorfer Straße entfernten. Sie verständigte umgehend die Polizei, 22.29 Uhr wurde im Polizeirevier als Anrufzeit protokolliert.

Die daraufhin eingesetzten Beamten konnten die beiden Männer in der Annendorfer Straße stellen. Deren Ladung bestand aus eine Waschmaschine, die aus einem Container mit Altgeräten stammt, sowie Kleidung und Spielzeug. Der Altkleidercontainer war gewaltsam aufgebrochen worden.

Das Diebesgut wurde zu den entsprechenden Containern zurückgebracht. Gegen die beiden 36 und 41 Jahre alten Wittenberger läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.