Wittenberg/MZ - Ungebremst ist am Sonntag, gegen 1.50 Uhr, ein 22-Jähriger VW-Golf-Fahrer auf der B 2 aus Richtung Eutzsch kommend an der Einmündung zur B187 in die dortige Leitplanke gefahren, statt wie beabsichtigt nach links in Richtung Coswig abzubiegen. Laut Polizei stand der Mann, der keine Fahrerlaubnis besitzt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Der Atemalkoholtest zeigte 2,43 Promille an.