Beim Neujahrsempfang von Landkreis und Sparkasse werden Kraft und Robustheit in der Krise betont: „Wir haben es gepackt“, meint der Landrat. Er übte auch Kritik an den montäglichen Demonstrationen.

Zum Neujahrsempfang des Landkreises in der Wittenberger Sparkasse am Freitagabend kamen etwa 400 Gäste.

Wittenberg/MZ - Bei allen Schwierigkeiten, das Jahr 2023 optimistisch in Angriff zu nehmen, das war der Grundtenor beim Neujahrsempfang von Landkreis und Sparkasse am Freitagabend. Knapp 400 Gäste waren der Einladung gefolgt und freuten sich sichtlich, nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz wieder in einem solchen Rahmen zusammenkommen zu können.