Meuro feiert Einweihung der „alten Dorfschule“

Die „alte Dorfschule“ ist am Wochenende eingeweiht worden.

Meuro/MZ - Im Bad Schmiedeberger Ortsteil Meuro wurde am Samstag feierlich das Begegnungshaus „Alte Dorfschule“ eröffnet. Das Gebäude konnte nach einer erfolgreichen Förderzusage und dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2019 nun fertiggestellt werden. Zur Eröffnung gab es einen Gottesdienst. In der Kirche gab Pastorin Andrea John einen kleinen Überblick über den Verlauf des Bauvorhabens und dankte den vielen Spendern, die sich mit eingebracht hatten. Die Bänke in der Kirche waren ausgesprochen gut besetzt.

Im Anschluss ging es in der frisch sanierten Dorfschule mit Kreativecke und Bastelangeboten für junge und ältere Gäste weiter. Dank des guten Wetters konnte man die Bänke und Tische noch teils im Freien aufbauen. Auch eine Hüpfburg für die jungen Besucher stand bereit.