Event auf Ferropolis Melt-Veranstalter verkündet: Festival findet 2024 zum letzten Mal statt

Schlechte Nachrichten für Fans des Melt-Festivals bei Gräfenhainichen: Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, wird das Event in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden. So soll es weitergehen.