Im Hofgestüt Bleesern geht es langsam aber kontinuierlich voran. Als Meilenstein wird das inzwischen fast fertige Dach am Ostflügel bezeichnet. Was nun weiter geplant ist.

Seegrehna/MZ. - Es ist unendlich viel zu tun und zugleich zeigt sich zunehmend, dass die Dinge voran gehen. Am Hofgestüt Bleesern in Seegrehna, das zu den bedeutenden Baudenkmalen in Sachsen-Anhalt zählt, das jahrzehntelang als kurfürstlich-sächsisches Gestüt diente, kann froh verkündet werden: Das erste Dach ist weitgehend fertig: „Ein Meilenstein“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins, Christiane Hennen. Zwar fehlen noch die Ziegel an dem Teil des Ostflügels, der Dachstuhl aber ist nun repariert.