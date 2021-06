Maskenpflicht gilt nun erst ab Klasse 7

Wittenberg - Seit Montag gelten weitere Lockerungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Das gibt der Landkreis vor dem Hintergrund niedriger Inzidenzwerte bekannt. Die lagen an fünf Tagen hintereinander unter der 50er Schwelle. Am Montag errechnete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 31. Am Dienstagmorgen steht die Marke bei 32.

Ampel steht auf grün

Laut grüner Corona-Ampel heißt das unter anderem: Regelbetrieb in den Kindertagesstätten, Bewohner von Pflegeeinrichtungen dürfen zeitgleich Besuch von bis zu fünf Personen bekommen, Tanzveranstaltungen draußen können mit 50 Teilnehmern stattfinden, zumindest zwischen 6 und 22 Uhr. Stadtführungen mit bis zu 50 Gästen sind ebenfalls möglich - mit Test. Im Einzelhandel braucht es nur noch Anwesenheitsnachweise.

Impftermine schnell weg

Aufgehoben ist nach den Worten von Landkreissprecher Ronald Gauert überdies die Maskenpflicht für Schüler unterer Klassen. Sie gilt jetzt erst ab Klasse 7. Es hatte für einiges Unverständnis gesorgt, dass die Kleinen noch Mund- und Nasenschutz tragen müssen, obgleich in Magdeburg bereits beschlossen worden war, dass dem nicht mehr so sein muss.

Leser hatten das beklagt, ebenso wie die Tatsache, dass die zusätzlichen Impftermine, die der Landkreis offeriert hatte, so schnell vergriffen waren. Gauert erklärt dazu: „Die 670 Impftermine für die Sonderaktion am 12. und 13. Juni im Impfzentrum waren am 29. Mai ab 10 Uhr zur telefonischen beziehungsweise Onlinereservierung freigeschaltet worden, am Nachmittag des 30. Mai waren sie vergeben.“ (mz)