Ein 28 Jahre alter Mann ist vom Staatsschutz als Täter im Fall der kaputten Luther-Figur auf dem Marktplatz in Wittenberg identifiziert worden.

Auf Luther-Denkmal in Wittenberg eingeschlagen: Staatsschutz schnappt 28 Jahre alten Mann

Die Luther-Statue auf dem Marktplatz in Wittenberg ist von einem 28-Jährigen geschlagen worden.

Wittenberg. - Nachdem am Dienstag, 26. März, ein Mann in den Mittagsstunden auf die Luther-Statue auf dem Marktplatz in Wittenberg geklettert war und auf die Figur eingeschlagen hatte, ist der Täter nun vom Staatsschutz geschnappt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach verdichtete sich nach ersten Hinweisen im April der Tatverdacht gegen einen in Wittenberg wohnenden, 28 Jahre alten Mann. Der Mann habe bei einer Vernehmung den Angriff auf das Denkmal gestanden, heißt es.

Was war passiert? Der Mann war an der Luther-Figur auf dem Marktplatz hochgeklettert und begann dort, auf die Statue einzuschlagen. Dabei wurde die Figur auf der Rückseite beschädigt. Der Mann ließ erst von der Figur ab, als ein Zeuge das Fahrrad des 28-Jährigen ergriff, um ihn - vergeblich - an der Flucht zu hindern.