Maikühle mit Musik

Es geht wieder los in der Gassmühle. Am heutigen Freitag gibt es das erste Konzert.

Wittenberg - Die Inzidenz liegt immer noch deutlich unter 100. Da geht es wieder los mit Veranstaltungen. Nicht gleich von Null auf Hundert, aber immerhin schon ab heutigem Freitag. Hier einige Tipps.

1 Rotta: Als erstes freut sich das Gassmühle-Team um Torsten Sielaff, dass Ralph Schüller aus Leipzig mit seiner gesamten Band anreist und hier den „Eröffner“ eines Konzertreigens in dieser hoffentlich noch wärmer werdenden Jahreszeit gibt. Sein selbst erstellter Text für die Mitteilung spiegelt seine gnadenlos optimistische Lebenseinstellung wider: Ralph Schüller ist der musikalische Kopf, seine Band auch das Rückgrat des Musikernetzwerkes der Liedertour. Die sympathische Combo um Frontmann Ralph Schüller bringt Anfang und Ende, Liebe und Trost, traumhafte Welt- und Sonnenuntergänge, bessere Aussichten und schlechteres Wetter mit einem Augenzwinkern auf die Bühne.

Als weitere Eröffnungsperle hat das Gassmühle-Team das Nena-Double Mandy Ernst für den Sonnabend, 18 Uhr, gewonnen. Mandy arbeitet öfter mit „Mister Panik“ aus dem Landkreis zusammen und dürfte vielen keine Unbekannte sein. Sie sorgt mit ihren Songs aus der Zeit der neuen deutschen Welle und danach „für das gewisse Etwas“ auf vielen Partys und Hochzeiten. Sie ist seit 1999 mit ihrer Kunst selbstständig und arbeitet auch mit vielen anderen Bands zusammen.

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils 18 Uhr, Einlass für die 3 G (Geimpfte, Genesene oder Getestete, jeweils mit Nachweis) 17 Uhr. Es gibt Getränke und Grillwurst. Der Eintritt ist frei, am Ende des Konzertes wird um eine Hutspende gebeten.

2 Bad Schmiedeberg: Ebenfalls unterm freien Himmel wird am heutigen Freitag in den Bad Schmiedeberger Pfarrgarten eingeladen. „Schräge Blicke aus alter Zeit auf unser Heute und morgen“ kündigt Songwriter Manfred Maurenbrecher an, wenn er ab 19.30 Uhr sein Programm „Zurück in die Zukunft“ vorstellt.

Der Eintritt ist frei, Sammlung im Goldhelm. Diese Veranstaltung findet unter strenger Einhaltung der Hygienebestimmungen der Gemeinde (3G + AHA + Registrierung) statt.

3 Wittenberg: Ihr Gartentor öffnet Cornelia Wolter im Reinsdorfer Weg in Wittenberg am Sonntag. Von 11 bis 18 Uhr können sich Gartenliebhaber unter Einhaltung der AHA-Regeln im maiengrünen Refugium mit Rosensitzecke, Nachlauf und Kiesbeet, mit einer offenen Feuerstelle, mit Hochbeeten und Kräuterspirale umschauen. An der Aktion „Offene Gärten“ beteiligt sich Familie Wolter unter dem Motto „Unser Garten – vielfältig wie wir und immer etwas Neues zu entdecken“.

Außerdem öffnet Sabine Priezel ihren „antiautoritären Naturgarten“ - er befindet sich ebenfalls in Wittenberg, Rotes Land 74. Neugierige Besucher sind am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr eingeladen. Wie immer gibt es neben den vorhandenen Beeten und Gestaltungen einige kleine Veränderungen zu entdecken, verspricht die Gartentherapeutin.

4 Wörlitz: In der St. Petri Kirche in Wörlitz gibt es am Sonntag um 15 Uhr den Auftakt der diesjährigen Sommermusiken. Diese werden in diesem Jahr in kurzer Form als musikalische Andachten stattfinden. Die erste Musik gestalten Grit Wagner (Sopran) und Landeskirchenmusikdirektor Matthias Pfund, Orgel. Auf dem Programm stehen geistliche Konzerte aus der Renaissance- und Barockzeit.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

5 Ferropolis: Von diesem Wochenende begrüßen Ferropolis-Gästeführer Interessierte wieder mit einem freundlichen „Glück auf“. Die öffentlichen Führungen finden samstags und sonntags jeweils 11, 13 und 15 Uhr statt. Außerdem hat die Ausstellung in der 30-KV-Station wieder die Türen geöffnet. Für Hungrige und Durstige steht der Biergarten bereit: Das Lokal Osteria begrüßt Ferropolis-Besucher ab Freitag mit Gegrilltem, Eis, Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken.

Die Teilnahme an einer Führung kostet drei Euro pro Person. (mz)