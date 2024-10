Nach dem 31. Oktober wäre eigentlich Schluss gewesen, jetzt steht fest: Das Panorama „Luther 1517“ von Yadegar Asisi bleibt für weitere fünf Jahre in Wittenberg. Was jetzt geplant ist.

Luther 1517: So geht es mit der Ausstellung weiter

Asisi-Panorma in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Während an diesem Freitagmittag im Wittenberger Panorama „Luther 1517“ Besucher nach Tickets fragen und andere bereits eingetaucht sind in das monumentale 360-Grad-Bild, geht es nebenan um die Zukunft dieses Kunstwerks von Yadegar Asisi. Wie berichtet war die zum Reformationsjubiläum 2017 eingerichtete temporäre Ausstellung 2020 durch das Engagement der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland für vier Jahre verlängert worden. Zuvor war eine Übernahme durch die Stadt beziehungsweise durch deren Marketinggesellschaft gescheitert. Weil, wie es damals hieß, die Besucherzahlen wegen der Coronapandemie nicht mehr vorherzusagen waren. Jetzt steht fest: Es geht weiter.