Horstdorf/MZ. - Alles geht blitzfix: Kaum schlägt die Startklappe zu, heult auch schon eine Sirene auf und die Floriansjünger machen ordentlich Tempo. Eine Gruppe schnappt sich Schläuche und sprintet los, während eine andere eine Verbindung zur Wasseraufnahmestelle schafft. Sekunden später trifft das Wasser auf die Zieleinrichtungen. Licht leuchtet auf. Geschafft! So geht es zu beim Nachtpokallauf in der Disziplin „Löschangriff nass“, den am 19. Oktober die Freiwillige Feuerwehr Roßlau organisiert hat und an dem auch die Wettkampfmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Horstdorf-Kakau teilgenommen hat. Ein kurzes Video, das Ortswehrleiter Markus Krause der MZ präsentiert, zeigt den Lauf seiner Leute.

