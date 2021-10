Erna Lehre aus Wittenberg feiert 100. Geburtstag

Den 100. Geburtstag feierte am Dienstag Erna Lehre aus Wittenberg. Geboren und aufgewachsen ist sie in Dabrun. Bis zur Rente arbeitete sie bei der Reichsbahn am Ticketschalter in Pratau. Ihr Gedächtnis war damals sehr gut ausgeprägt. Sie wusste immer die besten Verbindungen auswendig, erzählt sie heute. Dafür fuhr sie nie selbst mit dem Auto. Fit gehalten hat sie sich mit dem Fahrrad und der Gartenarbeit. Um sich auf dem Laufenden zu halten, liest sie noch heute aufmerksam Zeitung.

Sie erfreut sich noch guter Gesundheit, nur die Beine wollen nicht mehr so richtig mitspielen. Ein wichtiger Bestandteil ihres langen Lebens seien die Kinder gewesen, sagt sie. Bis vor zwei Jahren lebte sie noch bei der Familie. Dann wollte sie in das Seniorenstift Georg Schleusner. Hier habe sie mehr Sicherheit für mögliche Notlagen. Die Leute seien nett und sie fühle sich wohl, sagt Erna Lehre am Dienstag. Die Enkelinnen berichten außerdem, es sei zu Corona „die beste Entscheidung gewesen“. Erna Lehre, inzwischen geimpft, bekam zu ihrem Ehrentag außerdem Besuch und Blumen von der Stadtverwaltung Wittenberg.