Wie die großen Bauwerke aus den Spielzeugsteinen angekommen sind und was das Einkaufszentrum „Arsenal“ in Wittenberg als Nächstes plant.

Lego-Ausstellung im Einkaufszentrum Arsenal in Wittenberg endet

So lief die erste Ausstellung vom Centermanager Eser Yagmur in dem Wittenberger Einkaufszentrum.

Wittenberg/MZ - Nach rund zwei Wochen endet an diesem Samstag die Lego-Ausstellung „Brick Stars“ im Wittenberger Einkaufszentrum „Arsenal“. Die insgesamt neun Exponate stammen aus der „Brickfabrik“ unter der Leitung von René Hoffmeister, Deutschlands einzigem offiziell zertifizierten Lego-Modellbauer.

„Die Beteiligung war super“, sagt der Centermanager Eser Yagmur zur MZ. Viele Familien, Kitas und Jugendliche hätten die Ausstellung besucht. Auch ein begleitendes Schätzspiel sei auf großes Interesse gestoßen. „Die Losbox ist riesig und dreiviertel gefüllt“, freut sich Yagmur.

Die Ausstellung hat seit dem 27. Februar die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich gezogen. Neben den aufwendig gebauten Lego-Bauwerken bot sie interaktive Fotopunkte und eine Rallye, bei der Besucher versteckte Details entdecken konnten.

Der Abbau der Modelle werde reibungslos verlaufen, sagt der Centermanager. Die Figuren würden verladen und an ihren Ursprungsort zurückgebracht. Für die nächsten Wochen seien bereits weitere Aktionen im Einkaufszentrum geplant. So können Kinder zu Ostern unter anderem von 14 bis 18 Uhr Einkaufsbeutel (12. April) und Eier (17. April) bemalen. Auch der Osterhase und eine Fee sollen am 19. April zwischen 14 und 18 Uhr vorbeischauen.