Landkreis Wittenberg: Fachdienst Umwelt und Abfallwirtschaft zieht um

Die Behörde wird künftig in der Petersburg in der Böttger-Straße anzutreffen sein. Es kann zu Verzögerungen kommen.

Wittenberg/MZ - Wer als Bürger des Landkreises Wittenberg Fragen zu seinen Abfallgebühren hat oder Abfallbehälter bestellen oder abmelden möchte, muss laut Landkreis in der kommenden Woche Geduld mitbringen. Die Abteilung Abfallwirtschaft des Fachdienstes Umwelt und Abfallwirtschaft zieht aus dem Kreishaus in der Breitscheidstraße um in die wenige hundert Meter entfernte sogenannte „Petersburg“, das schlossartige Jugendstilgebäude in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße 10. In der Woche vom 4. Juli bis zum 8. Juli wird die Abteilung daher nicht erreichbar sein. Ab 11. Juli sollen die Mitarbeiter wieder erreichbar sein.

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: dienstags von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Telefonisch unter (03491) 479829, Fax unter (03491) 479995824. E-Mail an [email protected]