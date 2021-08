Ladendieb flüchtet in Wittenberg mit Fernseher

Wittenberg - Am Montagmittag gegen 12:45 Uhr fiel einem Zeugen auf, dass ein Mann mit einem Einkaufswagen, in dem sich Lebensmittel und ein Fernseher befanden, den Lidl-Markt in der Dessauer Straße in Wittenberg ohne zu zahlen verließ.

Als der Zeuge Mitarbeiter des Marktes informierte, flüchtete der unbekannte Mann. Den Einkaufswagen mit Lebensmitteln, den Fernseher und auch sein Fahrrad ließ der Unbekannte zurück. Eine Marktmitarbeiterin und der Zeuge folgten dem Mann, konnten ihn aber nicht stellen. (mz/red)