Künftige Gestalt der Wittenberger Innenstadt findet keine Form

Blick in die Mittelstraße. Hier wird besonders deutlich, was noch zu tun ist: Neben hergerichteten gibt es diverse unsanierte Gebäude.

Wittenberg

Die Sanierung der Wittenberger Altstadt gilt allgemein als Erfolgsgeschichte, trotz mancher Sünden und noch so einiger Lücken. Das Regelwerk, das diesen Prozess über fast drei Jahrzehnte maßgeblich mit formte, ist die Sanierungssatzung und diese steht nun kurz vor der Aufhebung. Am Montag gab der Bauausschuss seine Zustimmung zu diesem am Ende formalen, weil gesetzlich vorgeschriebenen Akt. Ungleich schwerer tat sich der Ausschuss in seiner Sondersitzung dagegen mit dem, was künftig als örtliche Leitplanke gegen unerwünschten Wildwuchs dienen soll: die Neufassung der Gestaltungssatzung.

Verstrickt in ein weitgehend selbst erzeugtes Dickicht von Annahmen verweigerte der Ausschuss der Vorlage im ersten Anlauf sein Ja und stimmte bei nur einer Gegenstimme - der des Vorsitzenden - für eine erste Lesung.

Losgetreten hatten die Debatte Johannes Ehrig (SPD) und Stefan Kretschmar (Freie Wähler). Ehrig präsentierte seinen Kollegen eine Reihe von Schnappschüssen baulicher Unansehnlichkeiten, die „Altstadt von hinten“. Seine Fotos zeigen Brachen, teils als Parkplätze genutzt, Dauerlücken wie jene in der unteren Collegienstraße und Verfall hinter nach vorne schicken Häusern. „Kann man in der zweiten Reihe weniger streng sein?“, regte Ehrig an. Ähnlich Kretschmar, der erklärte, seine Fraktion werde die Satzung ablehnen, wenn darin nicht in Haupt- und andere Straßen unterschieden werde. Andererseits fand er die vorgeschlagenen Regelungen für Neubauten wiederum zu lax.

Auch die Hinterhöfe rückten in den Fokus. Was man dort darf oder nicht ist zwar gar nicht Bestandteil der Gestaltungssatzung - diese regelt öffentlich einsehbare Gebäudeteile, was die meisten Höfe nicht sind -, es bewegte die Gemüter gleichwohl, so auch Volker Scheurell (AfD), selbst Altstadtbewohner. Vergebens versuchte Sitzungsgast Martin Stein von der Landesentwicklungsgesellschaft Saleg, Befürchtungen zu zerstreuen: In den Höfen seien durchaus Balkone, Solaranlagen oder auch Aufzüge möglich. Gleichzeitig verwies Stein auf den - der Gestaltungssatzung übergeordneten - Denkmalschutz. „Widerstreitende Satzungen bringen wenig“, warnte er vor überschießenden Lockerungswünschen.

Nicht ohne die Experten

Der Ausgang der Debatte war absehbar, als dann auch Horst Dübner (Linke) erklärte, vor einer Entscheidung wissen zu müssen, was Experten von dem Satzungsentwurf halten. Wie berichtet ist im Juni und Juli eine Beteiligung und öffentliche Auslegung vorgesehen, einige Stellungnahmen aber gibt es bereits, wie Bürgermeister Jochen Kirchner und Jenny Strümpel vom Fachbereich Stadtentwicklung bestätigten.

Vor einer Entscheidung im Bauausschuss wird es also weitere Informationen geben. Und man will sich dort anhören, was etwa Insa Christiane Hennen oder Mario Titze sagen beispielsweise zum Erhalt der historischen Parzellenstruktur; Reinhild Hugenroth (Grüne) hatte das Gespräch mit Denkmalschützern angeregt.

Drei eine Runde weiter

Weitgehend geräuschlos passierten am Montag dagegen Aufhebung und Neufassung der artverwandten Erhaltungssatzung - sie gibt die groben Entwicklungslinien der Altstadt vor - sowie die Aufhebung des Sanierungsgebiets Lindenfeld. Diese Vorlagen können nun am 26.?Mai im Stadtrat entschieden werden, ebenso das Aus für die Sanierungssatzung. (mz)