Kulturvoll ins Grüne im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Kultur und Natur gehen an diesem Wochenende ein Bündnis ein, aus dem sich einladende Veranstaltungen ergeben.

In Rotta klingen die Sommernächte: Unterm freien Himmel gibt es am Freitag und am Sonnabend an der Gassmühle wieder Konzerte. Am heutigen 4. Juni erwartet die Besucher der Auftritt von Ron Randolf, der im Rahmen der Liedertour in Rotta Station macht. Randolf, geboren in Richmond, Virginia, ist Gründer und Chef des Bluegrass-Trios „The Hot Nachos“. Judith von Hiller wird am Sonnabend erwartet. Ihre Lieder erzählen von Sehnsucht und Schwerelosigkeit, vom Suchen und Finden und von der Kraft, die in uns steckt. Ihre sanfte Stimme und ihr virtuoses Gitarrenspiel verzaubern, ihre Poesie beflügelt, schwärmt die Ankündigung.

Beginn ist jeweils 18 Uhr. Mitzubringen ist eine Mund-Nase-Bedeckung sowie ein Nachweis über Impfung, Genesung oder ein aktueller Negativ-Test. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

In Köthen, Wörlitz und Oranienbaum geht es raus ins Grüne: Zu „Rendezvous im Garten“ fordert der Verein Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt auf und startet damit in die Veranstaltungssaison. Gartenfreunde können bei über 20 Angeboten unter dem Motto „Wissen, das wandert“ über Beete und Blüten, Gärtnerseelen und Gartenkunst staunen. Dazu gehören auch der Köthener Schlosspark und das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Den Schlosspark in Köthen erleben die Besucher beim Einbrechen der Dunkelheit bei der Führung am heutigen Freitag um 21 Uhr. Die ganz normale Nachmittagsstimmung eines Sommertages bestimmt die Tour am Sonnabend um 15.30 Uhr. Wer es schließlich sehr besonders mag und das frühe Aufstehen nicht scheut, kann am Sonntag um 4.56 Uhr mit Sonnenaufgang dabei sein, wenn der Schlosspark erwacht. Der Park, ursprünglich eine formal gestaltete Renaissanceanlage, erfuhr im 19. Jahrhundert eine grundlegende Umgestaltung zum Landschaftspark nach englischem Vorbild. Die 90-minütige Führung nimmt alle Aspekte des Parks in den Blick. Alle Führungen starten an der Touristinformation im Schloss. - Das Gartenreich Dessau-Wörlitz lädt am Sonntag zu einer von Sebastian Doil geführten Fahrradtour vom Sieglitzer Berg bis zum Wörlitzer Park, „Von Susili nach Wuerliaci“ ein. Gestartet wird an der Solitude um 9 Uhr. Zudem gibt Michael Keller, Leiter der Abteilung Gärten und Gewässer der Kulturstiftung Dessau Wörlitz, beim „Gartendenkmal-pflegerischen Parkspaziergang“ im Schlosspark Oranienbaum ab 10.30 Uhr spannende Einblicke hinter die Kulissen der dortigen Parkwelt. Treffpunkt ist am Gartenreichladen. Diese beiden Führungen kosten jeweils 8,50 Euro pro Person.

Anmeldungen für Köthen unter Telefon 03496/70099260 oder auf der Webseite www.schlosskoethen.de, für die Radtour unter schloss-woerlitz@gartenreich.de oder Telefon 034905/4090 und für Oranienbaum unter schloss-oranienbaum@gartenreich.de oder 034904/20259

Weitere Infos zum Aktionstag unter www.rendezvousimgarten.de

In Wittenberg geht es in die Empore: Ein einstündiges Konzert mit der Capella Wittenbergensis auf der Empore gibt es am Sonntag ab 16 Uhr in der Christuskirche in Wittenberg. Im Konzert erklingen Werke von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, John Rutter und Georg Philipp Telemann. Zu Beginn erklingt das bekannte Konzert „Alla Rustica“ von Vivaldi. Es wurde zwischen Mitte 1720 und 1730 geschrieben und ist eines der bekanntesten Konzerte des Komponisten. Dem folgt die virtuose geistliche Kantate „Silete venti“ von Händel. Dieser komponierte dieses Werk 1742 während eines Gastspieles am Hofe Ludwig XV. in Paris. Es stellt höchste Anforderungen an die ausführende Solistin Antje Kober und ist in der Besetzung Sopran, Oboe, Streicher und Basso continuo zu hören. Den Schluss bildet das „Concerto in f-moll“ von Telemann für Oboe, Streicher und basso continuo mit Oboistin Beatrix Lampadius.

Der Eintritt ist frei, eine Spende am Ausgang erbeten.

In Wörlitz wird es heiter auf der Insel: Premiere hat am heutigen Freitag das Sommertheater auf der Insel Stein. Goethes Frühwerk „Die Mitschuldigen“ verspricht eine schräge und vergnügliche Sommernachts-Posse, die den Zuschauern einmal mehr die Lächerlichkeit des menschlichen Daseins vorführt. Weitere Vorstellungen gibt es gleich noch an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr und an diesem Sonntag um 18 Uhr sowie am dritten und dann am letzten Juni-Wochenende, immer freitags, samstags und sonntags, teilweise mit Menü.

Karten zum Preis von 35 Euro (ermäßigt 29) bzw. mit Menü für 83 Euro sind an der Theaterkasse in der Tourist-Information oder telefonisch unter 0340/2511333 erhältlich sowie an der Abendkasse. (mz)