Dessau-Wörlitz/MZ. - Eine App, mit der Besucher sich Gemälde selbst erschließen können, soll am 7. April in dem zur Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (KSDW) gehörenden Schloss Mosigkau vorgestellt werden. Das teilte die Leiterin der Abteilung Schlösser und Sammlungen der KSDW, Anette Froesch, im Rahmen einer Pressekonferenz zum diesjährigen „Frühlingserwachen“ mit. Erarbeitet wurde die App mit einem entsprechend spezialisierten App-Entwickler. Bei der Erstellung habe man die einschlägige Fachliteratur konsultiert, auch die Aufsätze von Wolfgang Savelsberg, Anette Froeschs Vorgänger bei der Stiftung. Zuvor sei außerdem bei Workshops mit den Kastellaninnen und Kastellanen erörtert worden, was im jeweiligen Haus besonders gefragt ist. In Schloss Mosigkau sind es demnach die Gemälde, für deren intensive Betrachtung bei einer Führung die Zeit fehle.

Im Galeriesaal des Schlosses finden sich prominente Stücke von flämischen und niederländischen Meistern aus der Sammlung der Kulturstiftung. Die neue App, die es auch in einer englischen Sprachvariante gibt, liefert aber nicht nur Informationen zu den Bildern, sondern darüber hinaus auch zur Baugeschichte sowie unter anderem über die einstige Schlossherrin, Prinzessin Anna Wilhelmine. Nach und nach, so Anette Froesch, soll das gesamte Gartenreich „mit einem Netz von Apps“ überzogen werden. In die Häuser und Gärten der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz kommen sehr unterschiedliche Besucher, die man alle abholen möchte. 2025 soll eine Gartenreich-App veröffentlicht werden, beginnen wollen sie den Angaben zufolge mit den Wörlitzer Anlagen.

Die App ist kostenfrei. Wenn man sie im Schloss selbst (z. B. im Festsaal) nutzen möchte, muss allerdings ein Eintritt gezahlt werden. Das diesjährige „Frühlingserwachen“ in Wörlitz findet am 16. und 17. März statt.