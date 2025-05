Auch in diesem Jahr werden am ersten Juni wieder kostenfreie Fahrten zu den Welterbestätten zwischen Wittenberg, Wörlitz und Dessau angeboten. Zusätzlich erwartet die Fahrgäste ein vielfältiges Begleitprogramm.

Wittenberg/MZ. - Wer am 1. Juni mit der Bus-Linie 304 die Strecke zwischen Wittenberg über Wörlitz nach Dessau zurücklegt, darf sich auf eine besonders unterhaltsame Busfahrt freuen. Wie schon in den Vorjahren ist an diesem Tag in den Bussen der Welterbelinie ein Programm mit Musik und Unterhaltung geplant. Anlass ist der UNESCO-Welterbetag, der dieses Jahr zum 20. Mal stattfindet.