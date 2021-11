Kreativ-Wettbewerb „Energie der Zukunft“ - Welche Ideen Kinder aus dem Kreis Wittenberg haben

Wittenberg/MZ/mac - Wohnen im Sonnenenergiehaus der Zukunft oder in einem Solarturm, Nutzung von Lava zur Wärmeerzeugung oder umweltfreundliche Energiegewinnung durch Kinetik? Das sind nur einige der Ideen, die Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kreativ-Wettbewerbes „Energie der Zukunft“ eingereicht haben. Diesen hatten die Stadtwerke Wittenberg ins Leben gerufen. „Wir wollten von den Kindern und Jugendlichen wissen, wie sie sich die Energie von morgen vorstellen und wie unsere Stadt und Region unter Nutzung erneuerbarer Energien und kluger, technischer Innovationen in Zukunft aussehen könnte“, erklärt Katrin Schmidt, Organisatorin des Wettbewerbes.

Bis Ende August konnten sich Interessierte mit Einzeleinsendungen oder über Kindertagesstätten und Schulen beteiligen. Es gab 29 Einsendungen in Form von Bildern, Skulpturen oder Bastelarbeiten, die in Kitas, im Homeschooling und in Ferienprojekten entstanden sind. Alle Arbeiten können ab sofort in einer Ausstellung im Haus der Stadtwerke Wittenberg besichtigt werden.

Vorführung der „Cool Kids“ während der Vernissage Foto: Klitzsch

„Cool Kids“ tanzen

Diese wurde am vergangenen Montag durch Geschäftsführer Hans-Joachim Herrmann eröffnet. „Ich bin gespannt, welche dieser visionären Ideen wir in Zukunft vielleicht tatsächlich sehen werden“, so Herrmann. Nach einem tänzerischen Beitrag der Hortkinder „Cool Kids“ vom Montessorihaus am Rischebachtal mit dem passenden Titel „Energie“, erfolgte gemeinsam mit Oberbürgermeister Torsten Zugehör die Preisverleihung für die Einzeleinsendungen der Altersgruppen 7 bis 11 Jahre und 12 bis 18 Jahre. „Es ist toll zu sehen, dass die Jugend daran interessiert ist, sich in ihre eigene Zukunft einzubringen und sich spielerisch und neugierig auf das Thema der erneuerbaren Energien einlässt. Die Jury hatte bei diesen vielen kreativen Arbeiten sicherlich keine leichte Aufgabe“, so Zugehör bei der Besichtigung der Schau, bei der etwa Bilder von „Blitze-sammlern“, „Solarrobotern“ und „Drohnen zum Einfangen von Sonnenstrahlen“ zu sehen sind.

Das konnte Jury-Mitglied Dörthe Zielke von der Kunstschule Wittenberg bestätigen. „Es ist bei den Arbeiten deutlich zu sehen, wie viele Gedanken und Mühe sich die Kinder und Jugendlichen gemacht haben, um ihre innovativen Ideen kreativ umzusetzen.“

Marlene: Seht her! Foto: Klitzsch

Zahlreiche Gewinne

Die Gruppen-Preisträger der Kitas und Schulen waren ebenfalls bei der Eröffnung anwesend. Diese hatten bereits im Vorfeld Gewinne im Gesamtwert von 10.000 Euro erhalten. Hierzu zählten unter anderem ein Forschertag „Energie“, ein Erlebnistag in der Schwimmhalle sowie Spendenschecks für finanzielle Projektunterstützung. Damit auch diese Gewinnübergaben für alle Kinder zum Erlebnis wurden, wurden alle Gruppen von Mitarbeitern der Stadtwerke mit Donuts und gefüllten Rucksäcken im Gepäck besucht. Fazit der Kinder: „So ein Projekt können wir gern noch mal machen!“

Noch bis zum März 2022 kann die Ausstellung in der zweiten Etage im Kundencenter der Stadtwerke in der Lucas-Cranach-Straße 22 besichtigt werden. Zusätzlich sind in der ersten Etage Fotografien und Kunstwerke von Mitarbeitern der Stadtwerke und Angehörigen ausgestellt.

Öffnungszeiten: montags und mittwochs, jeweils 8 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags, jeweils 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr.