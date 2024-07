Die Kirchgemeinde Söllichau lädt am Sonnabend, 13. Juli, zum alljährlichen Sommerfest in den Pfarrgarten ein. Bei hoffentlich schönem Wetter versammeln sich die Gäste um 16 Uhr unter der Rotbuche zu Andacht und Musik. Bei Essen und Trinken können sie am Sommerfeuer in lockerer Atmosphäre beisammen sein. Für die Kinder wird ein Trommelworkshop angeboten, vielleicht mit anschließender Aufführung.

Wittenberg/MZ. - Sommerlich soll es am Wochenende sein, doch nicht mehr so schwülheiß. Da könnten Festveranstalter Glück haben. Hier einige Ziele, wo Besucher erwartet werden.

In Kropstädt wird Parkfest gefeiert

Mit einem bunten Programm für Jüngere wie Ältere wartet Kropstädt auf. Am Sonnabend, 13. Juli, wird ab 13 Uhr in den Schlosspark eingeladen, wobei es ab 11 Uhr schon ein Volleyballturnier gibt. Für den Nachmittag stehen Preiskegeln und Trödelmarkt, Blasmusik mit dem Blasorchester Marzahna, Spielewagen, Hüpfburg und vieles mehr sowie ein Streichelzoo auf dem Plan. Versorgt wird mit Kuchen und Kaffee, aus dem Eiswagen und dem Bierwagen sowie der Cocktailbar. Zudem wird der Kropstädter Nachwuchs auftreten. Doch nicht nur der Kindergarten will unterhalten, auch die Karnevalisten. Die zeigen ein Showprogramm. Ab 20 Uhr dürfen sich alle auf Livemusik mit „Trompeti“ freuen. Übrigens heißt es, dass bei Regen ins Festzelt umgezogen wird. Für die Party oder den Kater am Tag danach, 14. Juli, ist ab 10 Uhr Frühschoppen angesagt mit der Blaskapelle Flämingland, mit Gulaschkanone und Speckkuchen. Die Gaudistaffel dürfte der Höhepunkt an diesem Sonntag sein.

In Bad Schmiedeberg wird am Sonntag ein Sommerkonzert geboten

Wenn am Sonntag, 14. Juli, zum fünften Mal zum Gartenträume-Picknick aufgefordert wird, dann ist Bad Schmiedeberg mit seiner Reihe „Sommerkonzerte“ dabei. Der Kurpark gehört zu den Gartenträumen in Sachsen-Anhalt. Hier wird um 15 Uhr in den Kurhausgarten zum Picknick mit musikalischer Unterhaltung eingeladen. Während die Besucher in der idyllischen Atmosphäre des Kurparks essen und plaudern, sorgt die Schalmeienkapelle Großwig für musikalische Unterhaltung. Die 1960 gegründete Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Großwig ist im Eisenmoorbad nicht unbekannt. Zuletzt begleiteten die 37 Mitglieder das Anwassern im Frühjahr. Mit dem Picknicktag macht die Initiative Gartenträume Sachsen-Anhalt auf die Fülle an attraktiven und bedeutenden Gärten und Parks in Sachsen-Anhalt aufmerksam.

In Dessau gibt es am Freitag und Sonnabend Open-Air-Kino

Das Open-Air-Sommer-Kino im Tierpark in Dessau vor dem Mausoleum lädt wieder ein: Seit Donnerstag und noch bis Sonnabend, 13. Juli, wird „Die Gleichung ihres Lebens“ gezeigt, die Geschichte einer jungen Mathematikerin. Los geht es bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30 Uhr, der Einlass öffnet bereits 19.30 Uhr. Lillys Genusswerkstatt sorgt für Sommerdrinks und Snacks. Tickets unter www.sommerkino-dessau.de.

In Reinharz erklingt am Sonntag das Juli-Konzert

In der Barockkirche in Reinharz wird am Sonntag, 14. Juli, um 15 Uhr, zum Juli-Sommerkonzert der weit über die Stadtgrenzen Bad Schmiedebergs bekannte Interpret mittelalterlicher Musik Thomas Höhne mit seiner Partnerin Julla von Landsberg und dem Programm „Das Lieben bringt groß Freud – Liebeslieder der Renaissance bis Pop erwartet“.Das Publikum kann sich auf einen bunten Strauß von poesievollen Liedern von Liebe und Leid aus Vergangenheit und Gegenwart freuen, wobei vor allem die Ankündigung von Popsongs mit Gitarre und Laute die Spannung wachsen lässt. Zumal die melodiöse Stimme von Julla von Landsberg wunderbar dazu passt. Pfarrer i.R. Christoph Krause wird in gewohnt launiger Weise durch das Programm führen und die Musik mit dem historischen Kirchenraum in Beziehung setzen. Vor oder nach dem Konzert biete sich ein Spaziergang durch den Reinharzer Schlosspark an, empfiehlt Krause und schwärmt von Europas größter Buschkastanie.